Панков: Проблемы обманутых дольщиков – на особом контроле

СЕГОДНЯ 19:32 2019-05-29T19:34:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка отметил активное сотрудничество Госдумы и прокуратуры в сфере защиты прав граждан. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов».

- В рамках правительственного часа сегодня в Госдуме заслушали доклад генерального прокурора Юрия Чайки. В своём выступлении он подробно рассказал о решении различных вопросов в сфере защиты прав наших граждан. Сказал, что на особом контроле - проблемы обманутых дольщиков. Почти 39 тысяч наших граждан ждут завершения долгостроев. Чайка отметил активное сотрудничество прокуратуры и депутатов. ГД приняла ряд законов для реформирования системы жилищного строительства, предложила механизмы достройки проблемных объектов, в том числе за счёт средств федерального бюджета.

При обсуждении темы было много вопросов, которые волнуют всех дольщиков - возврат денег и направление их на завершение строительства проблемных объектов. Юрий Чайка отметил, что нам есть, над чем работать в сфере изменения и усовершенствования законодательства. Чтобы интересы всех граждан были учтены.

Также он рассказал и о ситуации с предприятиями, где идут сокращения сотрудников. Отметил большую работу по соблюдению безопасности граждан, в том числе, во время полётов. Так, были отстранены от полётов более 500 лётчиков, закрыты два центра подготовки пилотов.

Говорил и о борьбе с коррупцией. Поданы иски на возмещение 25 млрд руб, из которых иски на 11 млрд руб уже признаны судами. В конце выступления Чайка поблагодарил депутатов за активное и конструктивное сотрудничество, – пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU