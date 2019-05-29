2019-05-29T19:34:54+03:00
Общество

Панков: Проблемы обманутых дольщиков – на особом контроле

В Госдуме с докладом выступил генпрокурор Юрий Чайка
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка отметил активное сотрудничество Госдумы и прокуратуры в сфере защиты прав граждан. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов».

- В рамках правительственного часа сегодня в Госдуме заслушали доклад генерального прокурора Юрия Чайки. В своём выступлении он подробно рассказал о решении различных вопросов в сфере защиты прав наших граждан. Сказал, что на особом контроле - проблемы обманутых дольщиков. Почти 39 тысяч наших граждан ждут завершения долгостроев. Чайка отметил активное сотрудничество прокуратуры и депутатов. ГД приняла ряд законов для реформирования системы жилищного строительства, предложила механизмы достройки проблемных объектов, в том числе за счёт средств федерального бюджета.

При обсуждении темы было много вопросов, которые волнуют всех дольщиков - возврат денег и направление их на завершение строительства проблемных объектов. Юрий Чайка отметил, что нам есть, над чем работать в сфере изменения и усовершенствования законодательства. Чтобы интересы всех граждан были учтены.

Также он рассказал и о ситуации с предприятиями, где идут сокращения сотрудников. Отметил большую работу по соблюдению безопасности граждан, в том числе, во время полётов. Так, были отстранены от полётов более 500 лётчиков, закрыты два центра подготовки пилотов.

Говорил и о борьбе с коррупцией. Поданы иски на возмещение 25 млрд руб, из которых иски на 11 млрд руб уже признаны судами. В конце выступления Чайка поблагодарил депутатов за активное и конструктивное сотрудничество, – пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Саперной и Лунной в Саратове до полуночи отключили воду
Школьника с топором из Вольска арестовали на два месяца
В день военного автомобилиста отметил свой 99-летний день рождения ветеран Дороги Жизни Павел Красноперов
СОГАЗ-Мед: Рак — диагноз или приговор?
В Воскресенском районе 20-летний парень жестоко убил сожителя бабушки
В Саратовской области определили самых точных гранатометчиков
Житель Ершова получил два года условно за продажу нелегального алкоголя и табака
Военный комиссар в Аткарске потребовал денег от тети призывника
В Ершове мужчина толкнул женщину в снег и отнял телефон
Пьяный парень в Саратове убил соседа телевизором
В Саратове жилье дорожает в два раза медленнее, чем в среднем по России
«Ростелеком» и ПФ провели семинар по программе «Азбука интернета»
Многодетным семьям Саратова выделили 309 земельных участков
День химика в Балакове отпраздновало рекордное число жителей
Прокуратура продолжает искать детей в кальянных Саратова
АО «Управление отходами» улучшает систему учета ТКО в Саратовской области
В Заводском районе пропала 35-летняя Наталья Платунова
По Геофизической улице в Саратове текут ручьи воды
Арестованы похитители бизнесмена в Калининске