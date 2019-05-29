В Воскресенском районе 20-летний парень жестоко убил сожителя бабушки

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-29T16:38:25+03:00

Он отправился в колонию на девять лет

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В Саратове вынесен приговор 20-летнему жителю Ленинского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, молодого человека признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

10 марта в селе Букатовка Воскресенского района молодой человек распивал спиртное в доме своей бабушки и ее 60-летнего сожителя. Когда пожилой мужчина с сожительницей поссорились, внук вступился за родственницу и избил ее обидчика.

- Он нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав 10 ребер, а затем один удар ножом в правое бедро, — рассказали в СУ СКР.

После этого раненого мужчину унесли в другую комнату, а застолье продолжилось. Тело погибшего его сожительница обнаружила только утром.и вызвала полицию. Внук на тот момент уже уехал в Саратов.

Коллегия присяжных признала парня виновным. Он был отправлен в колонию строгого режима на девять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU