В Воскресенском районе 20-летний парень жестоко убил сожителя бабушки
В Саратове вынесен приговор 20-летнему жителю Ленинского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, молодого человека признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
10 марта в селе Букатовка Воскресенского района молодой человек распивал спиртное в доме своей бабушки и ее 60-летнего сожителя. Когда пожилой мужчина с сожительницей поссорились, внук вступился за родственницу и избил ее обидчика.
- Он нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав 10 ребер, а затем один удар ножом в правое бедро, — рассказали в СУ СКР.
После этого раненого мужчину унесли в другую комнату, а застолье продолжилось. Тело погибшего его сожительница обнаружила только утром.и вызвала полицию. Внук на тот момент уже уехал в Саратов.
Коллегия присяжных признала парня виновным. Он был отправлен в колонию строгого режима на девять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU