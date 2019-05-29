В Саратовской области определили самых точных гранатометчиков

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-29T16:09:24+03:00

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В Саратовской области продолжается конкурс «Мастера артиллерийского огня».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, на втором этапе «Ночной спринт» были определены лучшие минометчики.

Участники состязались в лучшем вождении машин Урал-43206, стрельбе на точность из миномета 2С12А, гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74 с ночными прицелами ПГО-7В и 1ПН58 соответственно.

Победителем стала команда Воздушно-десантных войск. Второе место заняла команда Западного военного округа, на третьем — Михайловская военная артиллерийская академия.

ИСТОЧНИК KP.RU