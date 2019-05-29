Житель Ершова получил два года условно за продажу нелегального алкоголя и табака
В Ершовском районном суде сегодня, 29 мая, осудили 45-летнего местного жителя. Его признали виновным в приобретении и продаже немаркированных алкоголя и табака.
- В период с июня по 8 декабря 2018 года мужчина купил в Саратове продукцию без каких-либо документов и акцизов и начал ее продавать, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Предпринимателя поймали 8 декабря. У него изъяли табака и алкоголя на 2,6 млн рублей.
Суд приговорил злоумышленника к двум годам условно с трехлетним испытательным сроком и штрафу 700 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU