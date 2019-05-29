Военный комиссар в Аткарске потребовал денег от тети призывника

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-29T15:14:55+03:00

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В Аткарске Саратовской области бывшего военного комиссара будут судить за получение взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в военном следственном отделе СК России по Саратовскому гарнизону, преступление было совершено в ноябре 2018 года.

По версии следствия, местная жительница договорилась со знакомым о даче взятки должностному лицу в комиссариате. Деньги предназначались для того, чтобы племянник женщины был призван служить на территории Саратовской области.

Однако во время осеннего призыва молодого человека в армию не забрали, поэтому гражданка сама пошла в комиссариат. Там обвиняемый сообщил ей, что парень является уклонистом, и потребовал взятку, чтобы предоставить тому отсрочку.

Деньги были переданы в феврале 2019 года под контролем сотрудников ФСБ. Военный комиссар был задержан.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU