В Ершове мужчина толкнул женщину в снег и отнял телефон
Суд отправил грабителя в колонию
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Ершовский суд признал вину 37-летнего местного жителя по делу о грабеже.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, около 14 часов 25 февраля подсудимый подошел к 45-летней знакомой на улице Молодежная и попытался выхватить у нее телефон.
Потерпевшая оказала сопротивление и спрятала мобильник в карман. После чего мужчина толкнул ее в снег, нанес несколько ударов по голове, забрал телефон и скрылся с места преступления.
Подсудимого отправили в колонию строгого режима на десять месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU