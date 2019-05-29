2019-05-29T14:53:44+03:00
Происшествия

В Ершове мужчина толкнул женщину в снег и отнял телефон

Суд отправил грабителя в колонию
Марина Новопашина
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Ершовский суд признал вину 37-летнего местного жителя по делу о грабеже.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, около 14 часов 25 февраля подсудимый подошел к 45-летней знакомой на улице Молодежная и попытался выхватить у нее телефон.

Потерпевшая оказала сопротивление и спрятала мобильник в карман. После чего мужчина толкнул ее в снег, нанес несколько ударов по голове, забрал телефон и скрылся с места преступления.

Подсудимого отправили в колонию строгого режима на десять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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