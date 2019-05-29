Пьяный парень в Саратове убил соседа телевизором

СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-29T14:51:44+03:00

Он разозлился на отказ дать ему денег на выпивку

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В Заводском районе Саратова задержан 23-летний мужчина. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

- По версии следствия, вечером 23 мая он распивал алкоголь в компании приятелей в квартире дома на Васильковской. Когда алкоголь закончился, а желание продолжить застолье осталось, мужчина решил пройти по жильцам соседних комнат и попросить денег на приобретение горячительных напитков, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

46-летний сосед отказался дать в долг, за это тот ударил его кулаком в лицо, а потом принялся избивать ногами по телу, бутылкой, а под конец бросил в потерпевшего телевизор.

После этого злоумышленник ушел, а соседи, услышавшие звуки борьбы, нашли мужчину лежащим в крови. Приехавшие медики констатировали его смерть.

Вскоре подозреваемый был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU