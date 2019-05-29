Пьяный парень в Саратове убил соседа телевизором
В Заводском районе Саратова задержан 23-летний мужчина. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
- По версии следствия, вечером 23 мая он распивал алкоголь в компании приятелей в квартире дома на Васильковской. Когда алкоголь закончился, а желание продолжить застолье осталось, мужчина решил пройти по жильцам соседних комнат и попросить денег на приобретение горячительных напитков, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
46-летний сосед отказался дать в долг, за это тот ударил его кулаком в лицо, а потом принялся избивать ногами по телу, бутылкой, а под конец бросил в потерпевшего телевизор.
После этого злоумышленник ушел, а соседи, услышавшие звуки борьбы, нашли мужчину лежащим в крови. Приехавшие медики констатировали его смерть.
Вскоре подозреваемый был задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU