2019-05-29T14:48:52+03:00
Недвижимость

В Саратове жилье дорожает в два раза медленнее, чем в среднем по России

За год новостройки Саратова подорожали на 5,9%
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В Саратовской области средняя цена за кв. м жилья в новостройках выросла с 31 896 рубля в мае 2018 года, до 33 781 рубля в мае 2019. Рост составил 5,9%, это почти в два раза ниже, чем в среднем по России.

К таким выводам пришли эксперты портала Domofond.ru, которые подсчитали изменения цен в 132 городах страны.

В среднем по РФ кв. м в новостройках за год вырос в цене на 11%. В мае 2018 года средняя стоимость кв. м составляла 63,4 тыс. рублей, а в мае 2019 года этот показатель увеличился до 70 222 рублей.

Больше всего новостройки выросли в цене в Подмосковье и на юге — в Крыму и Краснодаре. При этом сильнее всего цены изменились в диапазоне от +30% в Щербинке до -21% — в Солнечногорске (оба города находятся в Подмосковье).

В целом из 132 городов стоимость кв. м в новостройках и на «новой вторичке» выросла в 120 городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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