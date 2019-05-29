«Ростелеком» и ПФ провели семинар по программе «Азбука интернета»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-29T14:04:03+03:00

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«Ростелеком» и Пенсионный фонд России провели онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука интернета»

Семинар прошел 28 мая в 51 регионе РФ. В нем приняли участие более 1,4 тыс. представителей региональных министерств социальной политики, сотрудники библиотек и социальных учреждений, преподаватели вузов.

Тренер-практик Лариса Кошурина из студии в Нижнем Новгороде подробно рассказала слушателям об особенностях и возможностях программы «Азбука интернета», об опыте организации курсов компьютерной грамотности для граждан старшего возраста на основе этой программы.

Во второй части семинара слово было предоставлено организаторам курсов из различных регионов РФ, призерам конкурса «Спасибо интернету — 2018», рассказавшим в своих конкурсных работах об успешном внедрении программы «Азбука интернета» в Красноярском крае, Астраханской и Вологодской областях.

Видеозапись семинара можно посмотреть на портале azbukainterneta.ru.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России, подписанного 22 января 2014 года. Его цель — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни за счет обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, а также полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

Все материалы базового курса программы «Азбука интернета» — учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки — были размещены разработчиками программы на сайте azbukainterneta.ru в конце сентября 2014 года. В настоящее время в проекте участвуют 2,7 тыс. преподавателей.

Ежегодный Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету» был организован разработчиками программы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России для интернет-пользователей пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. На конкурс поступают также работы из ближнего зарубежья — из Армении, Казахстана и других стран. С каждым годом участники конкурса присылают все больше работ: в 2015 году — около 2 тыс., в 2016 году — более 2,5 тыс., в 2017 году — более 3 тыс. В 2018 году поступило 3 383 работы, которые соответствовали условиям конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU