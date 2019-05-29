2019-05-29T13:56:24+03:00
Общество

Многодетным семьям Саратова выделили 309 земельных участков

Все они находятся в Заводском районе
Ольга Муравлёва
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Участки на Князевской улицеУчастки на Князевской улице
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Председатель комитета по управлению имуществом Саратова утвердил список земельных участков многодетным семьям города.

Судя по опубликованным на сайте мэрии документам, все земли находятся в Заводском районе, какие-то из них на улице Князевская. Каждый участок площадью 600 кв. м.

- Территории бесплатно выделяют в соответствии с законом Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» гражданам, имеющим трех или более детей, — сообщили «КП-Саратов» в горадминистрации.

Чтобы оформить документы на участок, людям необходимо обратиться до 13 июня 2019 года в КИУ Саратова по адресу Театральная площадь, дом 7, кабинет 223 с заявлением о приобретении участка и приложением документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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