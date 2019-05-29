День химика в Балакове отпраздновало рекордное число жителей

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-29T14:02:30+03:00

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Профессиональный праздник работников химической промышленности становится событием городского масштаба в регионах присутствия компании «ФосАгро». Местом для торжества в Балакове уже в третий раз стала центральная площадь города.

Празднование открыла большая спортивная программа. Она стартовала забегом на 5 тыс. метров по городским улицам — от площади по мосту Победы и обратно. Эту дистанцию преодолевали взрослые участники. Дети в возрасте от 0 до 14 лет бежали так называемую «Детскую милю» — 1,6 тыс. метров до моста Победы и обратно.

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Для участия в забеге зарегистрировались более 1,7 тыс. человек — жители Балакова, Саратовской и Самарской областей. Всю необходимую атрибутику и призы обеспечил БФ АО «Апатит» — генеральный спонсор мероприятия. В завершении забега наградили обладателей призовых мест: лидеры получили денежные сертификаты на приобретение спортивных товаров и бытовой техники. Победители не скрывали эмоций:

- Я приехал специально для участия в акции. Я профессиональный спортсмен, есть награды за победы в соревнованиях по легкой атлетике. Нам, спортсменам, нужно соревноваться обязательно, в первую очередь, с самими собой. Тем, кто начинает бегать, советую: ставить цели и тренироваться регулярно, но обязательно отдыхать, — Борис Скрипников, Саратов (первое место среди взрослых)

- Это было сложно, но я справилась. Накануне волновалась, что не получится, если честно, не очень верила в свою победу. Но очень хотелось доказать, что я сильная и у меня все получится. Девочкам нужно быть не только красивыми, но и сильными, умными и уверенными в себе. Эта победа дает мне веру в себя! — поделилась впечатлениями Ульяна Дрогаченко, Балаково (первое место среди девочек в «Детской миле»)

Забег на 5 тыс. метров — традиционное мероприятие, которое проводится в Балакове уже в четвертый раз. И трижды оно посвящается Дню химика. В этом году формат большого спортивного утра включал в себя сдачу норм ГТО, участие в мастер-классе по футболу, фото с гонщиками спидвей-клуба «Трубина», который поддерживает «ФосАгро». У гостей праздника также была возможность поболеть за детей и их родителей в веселых стартах, поиграть в напольные шахматы.

Основные торжества развернулись на городской площади вечером. К собравшимся обратились с поздравлениями Глава БМР Александр Соловьев и директор БФ АО «Апатит» Андрей Шибнев. Основная мысль организаторов праздника в том, что День Химика — праздник общегородской. Подтверждением слов стало вручение Андреем Шибневым сертификата на 5 млн рублей для приобретения квартир медицинским работникам балаковских медучреждений.

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Еще одним ярким подарком горожанам и гостям города стало музыкальное шоу. Площадь овациями встречала дуэт «Мохито», хор Максима Фадеева «Магнетус» и скандировала имя хедлайнера концерта — певицы Нюши.

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Кульминацией праздника стал грандиозный салют. По подсчетам экспертов праздник на площади посетили 20 тыс. человек, а всего в праздничных мероприятиях приняло участие около 25 тыс. балаковцев и гостей города. Это стало настоящим рекордом для Балакова.

ИСТОЧНИК KP.RU