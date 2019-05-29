2019-05-29T13:31:13+03:00
Общество

Прокуратура продолжает искать детей в кальянных Саратова

Зафиксировано еще два факта нахождения несовершеннолетних в этих заведениях
Марина Новопашина
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Прокуратура Октябрьского района провела рейд по кальянным в поисках детей и подростков.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном органе, в ходе проведения проверок в одном из заведений обнаружили 17-летнего подростка и двух девушек 16 и 17 лет.

Возбуждено два дела об административных правонарушениях в отношении руководства заведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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