АО «Управление отходами» улучшает систему учета ТКО в Саратовской области

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-29T13:20:44+03:00

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Региональный оператор Саратовской области организует автоматизированную систему учета и контроля твердых коммунальных отходов, поступающих на концессионные объекты АО «Управление отходами». На районных мусороперегрузочных станциях, а также мусороперерабатывающих комплексах в Энгельсе и Балакове установлено специализированное весовое оборудование, данные с которых, в режиме online передаются в офис Регоператора. Концессионные объекты оснащены доступом в интернет и соответствующим программным обеспечением.

- Действующая система позволяет многократно повысить эффективность работы отрасли обращения с ТКО. Применяемое решение для автоматизации получения данных позволяет значительно повысить оперативность и качество объективного контроля за поступлениями отходов. Помимо сведений об объемах поступающего мусора, ведется круглосуточное видеонаблюдение для визуального контроля транспорта, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Действующий программный комплекс «Весовая» позволяет автоматизировать процесс взвешивания и формирование отчетных форм за любой период. Точность установленных весовых «+/– 10 кг». Данные поступают в офис регионального оператора в онлайн-режиме. С помощью специальных модулей информация с данными о взвешивании с компьютеров, установленных на МПС, объединяется и импортируется в систему «1С» для более точного и оперативного учета данных.

Задачей Регионального оператора является создание эффективной системы обращения с ТКО, отвечающей современным требованиям экологии, экономики, ресурсо- и энергосбережения для улучшения качества среды обитания и предоставления качественной услуги по экологически безопасной обработке и захоронению ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU