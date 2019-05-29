2019-05-29T12:14:00+03:00
Недвижимость

По Геофизической улице в Саратове текут ручьи воды

Там, по предварительным данным, случилась коммунальная авария
Ольга Муравлёва
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У дома №31/45 по Геофизической улице в Саратове текут потоки воды.

- Нормально делают, — написал в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» местный житель по имени Михаил.

Он уточнил, что труба, которую, скорее всего, прорвало, находится под землей. В том месте уже много раз капали и заделывали дыры, но подобные инциденты продолжают повторяться.

В ООО «КВС» корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что в диспетчерскую заявок об аварии на этой улице не поступало, но они передадут информацию, чтобы бригада выехала на место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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