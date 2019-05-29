Арестованы похитители бизнесмена в Калининске

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-29T12:00:43+03:00

Четвертый подозреваемый находится в федеральном розыске

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В Калининске продолжается расследование уголовного дела о похищении человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, в отношении троих фигурантов уголовного дела — 21, 22 и 24-летнего жителей Волгограда — вынесено решение об аресте.

Молодым людям предъявлено обвинение.

Напомним, злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции.

Четвертый фигурант дела объявлен следователями СК в федеральный розыск. Его поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU