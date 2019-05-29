Татьяна Загородняя: Досмотр идущих в школу детей невозможен

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-29T11:58:14+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя опубликовала на своей странице в Facebook пост, посвященный ЧП в Вольске.

- Много говорить не могу. Идут следственные действия. И информация закрыта. Все, что можно, на сайте СК, — написала детский омбудсмен.

Она отметила, что подозреваемый в нападении на девочку подросток пронес в учебное заведение топор и бутылки с зажигательной смесью беспрепятственно.

- Конечно, парень свободно прошел в школу. А как не пройти, он шел на контрольную. Досмотр детей невозможен. Все ходят с рюкзаками. Много выяснили, еще больше вопросов, разбираемся в ситуации. У мальчика были друзья, он не был изгоем, как пишут. До ночи работали в Вольске. Подростка не видела. Он был в следственном комитете. Его допрашивали. Процедуры соблюдены. Психолог был рядом, — написала Татьяна Загородняя.

Напомним, пострадавшую девочку госпитализировали в Саратов санавиацией. Она в состоянии средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU