Татьяна Загородняя: Досмотр идущих в школу детей невозможен
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя опубликовала на своей странице в Facebook пост, посвященный ЧП в Вольске.
- Много говорить не могу. Идут следственные действия. И информация закрыта. Все, что можно, на сайте СК, — написала детский омбудсмен.
Она отметила, что подозреваемый в нападении на девочку подросток пронес в учебное заведение топор и бутылки с зажигательной смесью беспрепятственно.
- Конечно, парень свободно прошел в школу. А как не пройти, он шел на контрольную. Досмотр детей невозможен. Все ходят с рюкзаками. Много выяснили, еще больше вопросов, разбираемся в ситуации. У мальчика были друзья, он не был изгоем, как пишут. До ночи работали в Вольске. Подростка не видела. Он был в следственном комитете. Его допрашивали. Процедуры соблюдены. Психолог был рядом, — написала Татьяна Загородняя.
Напомним, пострадавшую девочку госпитализировали в Саратов санавиацией. Она в состоянии средней степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU