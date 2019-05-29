В Саратове росгвардейцы нашли парня с наркотиками в телефоне

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-29T11:49:33+03:00

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В Саратове росгвардейцы задержали 23-летнего наркомана.

- Парня поймали на улице Тульская. По его виду можно было понять, что он находился под веществами, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Во время досмотра у мужчины изъяли наркотики. Он хранил их под крышкой мобильника для собственного употребления.

На гражданина завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU