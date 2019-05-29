2019-05-29T11:05:55+03:00
Общество

У СИЗО на Астраханской улице в Саратове посадили 20 лип

Всего в этом году планируется высадить около 500 деревьев по городу
Ольга Муравлёва
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На Астраханской улице в Саратове сегодня, 29 мая, начали высаживать крупномеры липы. Они расположились на тротуаре близ стены СИЗО №1.

- Посадка производится на участке между Московской и Кутякова. Ранее там спилили старые деревья, которые были некрасивыми и угрожали саратовцам, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Саженцы из Московской области представляют собой 20 трехлетних деревев высотой 4,5 м.

По словам директора МБУ «Дорстрой», в ближайшее время растения также высадят на Московской и Симбирской и другом участке Астраханской.

Всего в этом году планируется посадить около 500 новых деревьев, которые закупила администрация Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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