Самые злостные алиментщики Саратова живут в Заводском районе

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-29T11:35:03+03:00

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УФССП России по Саратовской области проводит акцию «Судебные приставы — детям». Сотрудники службы составили алиментную карту региона.

- В Саратове наибольшее количество должников-алиментщиков зарегистрировано в Заводском районе — 607 человек, из них 544 мужчины и 63 женщины, — сообщили «КП-Саратов» приставы.

Среди районов региона «лидируют» Энгельсский (1 859 человек) и Балаковский (1 773). Меньше всего алиментщиков проживает в Духовницком районе — 25 человек.

Также определены районы, которые лидируют по наложенным на алиментщиков ограничениям. 1 230 жителей Балаковского района из-за алиментов не могут выехать за границу. В Волжском районе Саратова 145 человек лишены водительских прав. В Балаковском районе 72 должника привлечены к уголовной ответственности.

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Средний долг мужчин — от 85 до 90 тыс. рублей, женщин — около 100 тыс.

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ИСТОЧНИК KP.RU