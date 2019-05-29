2019-05-29T10:50:18+03:00
Общество

В Саратовской области нашли 120 тонн зараженного подсолнечника

Сорняк повилика включен в перечень карантинных объектов
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Госинспектор Россельхознадзора выявил партию весом 120 тонн подсолнечника из Самойловского района зараженную сорняком повилика.

- Это растение включено перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Повилика не имеет корней и листьев. Его тело просто обвивается вокруг «хозяина», присасывается и питается его соками, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре Саратовской области.

Его вредность состоит также в том, что скошенная зараженная трава плесневеет, а при скармливании животным ведет к их заболеваниям. Также сорняк переносит вирусы болезни растений.

Теперь зараженную партию подсолнечника нельзя вывезти из региона.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По Геофизической улице в Саратове текут ручьи воды
Арестованы похитители бизнесмена в Калининске
Татьяна Загородняя: Досмотр идущих в школу детей невозможен
В Саратове росгвардейцы нашли парня с наркотиками в телефоне
В Саратове беременную работницу общепита уволили без выходного пособия
У СИЗО на Астраханской улице в Саратове посадили 20 лип
Самые злостные алиментщики Саратова живут в Заводском районе
До полуночи не будет воды на Малой Горной и в Кавказских тупиках
22-летний парень из Базарного Карабулака признался в групповом изнасиловании
У школы на СХИ в Саратове ограбили мужчину
В Саратове задержан интернет-мошенник
Новый Трофимовский мост нарисовали в 3D
Дошкольная Академия Ольги Прозоровой отметила 20-летие
В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду
В Вольске задержан школьник с топором
У пенсионерки в лесу Энгельса рецидивист отобрал сумку
Панков: Володин поддержит уникальные исторические объекты мирового значения
Раненная топором в Вольске школьница остается в тяжелом состоянии
Ночью с Первомайской улицы в Саратове сняли асфальт
В Балакове поймали рецидивиста с самодельными нунчаками
АКРА повысило рейтинг банка «Открытие» до уровня АА-(RU)