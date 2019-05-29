В Саратовской области нашли 120 тонн зараженного подсолнечника

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-29T10:50:18+03:00

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Госинспектор Россельхознадзора выявил партию весом 120 тонн подсолнечника из Самойловского района зараженную сорняком повилика.

- Это растение включено перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Повилика не имеет корней и листьев. Его тело просто обвивается вокруг «хозяина», присасывается и питается его соками, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре Саратовской области.

Его вредность состоит также в том, что скошенная зараженная трава плесневеет, а при скармливании животным ведет к их заболеваниям. Также сорняк переносит вирусы болезни растений.

Теперь зараженную партию подсолнечника нельзя вывезти из региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU