22-летний парень из Базарного Карабулака признался в групповом изнасиловании
В Базарном Карабулаке Саратовской области вынесен приговор насильнику.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 22-летнего парня признали виновным в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Было установлено, что 10 сентября 2018 года двое пьяных мужчин в частном доме одного из сел Базарно-Карабулакского района по предварительному сговору изнасиловали 41-летнюю хозяйку жилища. Женщина убежала и написала заявление в полицию.
Парень признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Суд приговорил его к году и четырем месяцам в колонии общего режима.
Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего сообщника продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU