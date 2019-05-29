22-летний парень из Базарного Карабулака признался в групповом изнасиловании

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-29T11:21:21+03:00

Он получил год и четыре месяца колонии

Изменить размер текста: A A

В Базарном Карабулаке Саратовской области вынесен приговор насильнику.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 22-летнего парня признали виновным в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Было установлено, что 10 сентября 2018 года двое пьяных мужчин в частном доме одного из сел Базарно-Карабулакского района по предварительному сговору изнасиловали 41-летнюю хозяйку жилища. Женщина убежала и написала заявление в полицию.

Парень признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Суд приговорил его к году и четырем месяцам в колонии общего режима.

Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего сообщника продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU