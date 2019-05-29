У школы на СХИ в Саратове ограбили мужчину

СЕГОДНЯ 10:39 2019-05-29T10:39:17+03:00

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В Саратове полиция вчера, 28 мая, нашла подозреваемого в ограблении мужчины.

- Заявление от 42-летнего потерпевшего поступило 24 мая. Мужчина рассказал, что 27 апреля у школы №24 на улице Жуковского его избили, а после отобрали 3,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и доставили в отдел 35-летнего мужчину, который ранее уже неоднократно привлекался. Он рассказал, что потратил деньги на алкоголь.

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ИСТОЧНИК KP.RU