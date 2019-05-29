2019-05-29T10:29:38+03:00
Происшествия

В Саратове задержан интернет-мошенник

Он заказывал товары через интернет за чужой счет [видео]
Екатерина Семенова
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Задержан интернет-мошенник из Саратова.

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В Энгельсе Саратовской области задержан 23-летний молодой мужчина, подозреваемый в интернет-мошенничестве.

- Парень взламывал аккаунты граждан, к которым были подключены банковские карточки, а затем от их лица оплачивал свои заказы в одном из интернет-магазинов и подавал заявки на получение кредита, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Так, гражданин с карточки жительницы Махачкалы заказал себе товаров на 11,7 тыс. рублей. У 47-летнего тольяттинца он забрал мобильный телефон за 8 тыс. рублей, пришедший по заказу. Также от имени 30-летнего москвича он подал заявку на кредит в сумме 9,5 тыс. рублей.

Общая сумма ущерба составила 29,6 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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