В Саратове задержан интернет-мошенник
Задержан интернет-мошенник из Саратова.
В Энгельсе Саратовской области задержан 23-летний молодой мужчина, подозреваемый в интернет-мошенничестве.
- Парень взламывал аккаунты граждан, к которым были подключены банковские карточки, а затем от их лица оплачивал свои заказы в одном из интернет-магазинов и подавал заявки на получение кредита, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Так, гражданин с карточки жительницы Махачкалы заказал себе товаров на 11,7 тыс. рублей. У 47-летнего тольяттинца он забрал мобильный телефон за 8 тыс. рублей, пришедший по заказу. Также от имени 30-летнего москвича он подал заявку на кредит в сумме 9,5 тыс. рублей.
Общая сумма ущерба составила 29,6 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU