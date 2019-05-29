Новый Трофимовский мост нарисовали в 3D
Проект опубликован в соцсети
Проект Трофимовского моста. Фото соцсетей
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Жители Саратова смоделировали проект нового Трофимовского моста в формате 3D.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Типичный Саратов», эксклюзивные фото в социальной сети опубликовал Александр Иванов.
Фото соцсетей
Сейчас идет подготовка проектной документации, которая должна быть готова к 1 июля этого года. Проект предусматривает вырубку около 1 тыс. деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU