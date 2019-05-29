2019-05-29T10:23:14+03:00
Происшествия

В Вольске задержан школьник с топором

Решается вопрос о мере пресечения
Екатерина Семенова
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В Саратовской области задержан школьник, напавший с топором на девочку в Вольске.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом».

Напомним, ранее сообщалось, что 28 мая 15-летний мальчик, ученик школы №4 Вольска, пришел в учебное заведение, поднялся на второй этаж и бросил в класс, где находились преподаватель и несколько детей, бутылку с коктейлем Молотова, а вторую — в коридор.

Пожар, однако, не начался.

После этого мальчик увидел в холле 12-летнюю девочку и ударил ее лезвием топора по лбу. Пострадавшая была госпитализирована и доставлена на самолете в Саратов, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Злоумышленник попытался скрыться, но его удалось задержать. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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