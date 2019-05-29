У пенсионерки в лесу Энгельса рецидивист отобрал сумку
Полиция Энгельса вчера, 28 мая, нашла мужчину, которого подозревают в разбое.
- Днем ранее, 27 мая, в отдел пришла 82-летняя жительница поселка Пробуждение и рассказала, что в лесопосадках у завода металлоконструкций на проспекте Строителей неизвестный отобрал у нее сумку. В ней находились паспорт, СНИЛС, банковская карта, сберкнижка, телефон Nokia и 2,2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители нашли 27-летнего жителя села Красный Партизан, ранее отбывавшего сроки за кражи и грабежи. В отношении мужчины возбудили очередное дело.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU