2019-05-29T09:49:30+03:00
Происшествия

У пенсионерки в лесу Энгельса рецидивист отобрал сумку

Женщина 82 лет шла в лесопосадках у завода металлоконструкций
Ольга Муравлёва
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Полиция Энгельса вчера, 28 мая, нашла мужчину, которого подозревают в разбое.

- Днем ранее, 27 мая, в отдел пришла 82-летняя жительница поселка Пробуждение и рассказала, что в лесопосадках у завода металлоконструкций на проспекте Строителей неизвестный отобрал у нее сумку. В ней находились паспорт, СНИЛС, банковская карта, сберкнижка, телефон Nokia и 2,2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители нашли 27-летнего жителя села Красный Партизан, ранее отбывавшего сроки за кражи и грабежи. В отношении мужчины возбудили очередное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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