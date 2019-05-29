2019-05-29T09:56:22+03:00
Общество

Панков: Володин поддержит уникальные исторические объекты мирового значения

Стало известно, на какие объекты будут выделены средства
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, какие историко-культурные объекты в его округе получат средства в рамках проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина на подготовку проектно-сметной документации для реставрации.

- Хорошая новость — стало известно, на какие историко-культурные объекты в моем округе будут выделены средства в рамках проекта Володина. Чтобы подготовить проектно-сметную документацию для их реставрации.

В Хвалынске финансирование получит музей краеведения. У вольчан два объекта: тоже музей краеведения и еще картинная галерея в доме купца Менькова. Замечу, именно дети из этого учреждения выиграли конкурс на приз Патриарха. Они были награждены публично на Рождественских чтениях.

В Балаково это здание коммерческого средне-специального училища и торговый дом братьев Махунцовых. А в Саратове — музей Н. Г. Чернышевского (он празднует юбилей в следующем году), музей К. А. Федина, музей П. В. Кузнецова. Все это — уникальные исторические объекты мирового значения.

Кроме того, средства поступят на разработку документации для строительства объектов здравоохранения. Новый корпус санатория в Пугачеве и здания Ершовской грязелечебницы — это не только качественный отдых и лечение, но и новые рабочие места, развитие инфраструктуры.

В общей сложности — больше 50 млн рублей. Большая поддержка Володина для районов, которые сами бы это не потянули, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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