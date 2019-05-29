Ночью с Первомайской улицы в Саратове сняли асфальт

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-29T09:38:04+03:00

Там будут ремонтировать дорожное полотно

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В Саратове сегодня ночью, 29 мая, на Первомайской улице сняли деформированный слой асфальта.

- На территории города проводится ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, уже отремонтировали улицы Антонова и Дубовикова, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также на Радищева положили выравнивающий слой асфальта, а днем будут подготавливать улицу Встречная в Жасминном поселке.

Новое покрытие также будут укладывать на Куприянова и Миллеровской.

Возможно изменение графика работ в связи с плохой погодой.

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ИСТОЧНИК KP.RU