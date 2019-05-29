АКРА повысило рейтинг банка «Открытие» до уровня АА-(RU)

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-29T09:29:26+03:00

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Российское рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня АА-(RU), прогноз «Стабильный». Повышение рейтинга отражает усиление системной значимости банка, серьезное укрепление его рыночных позиций, а также высокую степень поддержки банка со стороны ключевого акционера — Банка России.

Аналитики агентства отметили улучшение качества активов, адекватную позицию банка по капиталу, фондированию и ликвидности, сильную франшизу в сфере кредитования и операционного обслуживания юридических и физических лиц, а также достаточно высокую диверсификацию операционного дохода.

Отдельное внимание уделено успешному завершению полномасштабной плановой трансформации банка и его группы, результатом которой стало присоединение БИНБАНКа, консолидация пенсионных и страховых активов, передача значительного объема проблемных активов группы в Банк непрофильных активов.

Напомним, что в апреле 2019 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на две ступени до уровня ruAA-, а в феврале аналогичное решение было принято международным рейтинговым агентством Moody’s, также поднявшим долгосрочные рейтинги банка «Открытие» на две ступени до уровня Ba2.

Банк «Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

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ИСТОЧНИК KP.RU