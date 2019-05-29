2019-05-29T09:14:51+03:00
Происшествия

Под Ершовом водитель ВАЗ-2104 пострадал в ДТП с иномаркой

Мужчину госпитализировали
Ольга Муравлёва
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В Ершовском районе Саратовской области вчера вечером, 28 мая, столкнулись ВАЗ-21043 и Chevrolet Lanos.

- ДТП случилось в 20:10 на 9-м км автодороги Ершов — Чапаевка. 55-летний мужчина за рулем отечественного авто неправильно расположился на трассе и врезался в иномарку, которой управлял 47-летний гражданин, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии пострадал водитель «четверки». Его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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