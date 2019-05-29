Под Ершовом водитель ВАЗ-2104 пострадал в ДТП с иномаркой
Мужчину госпитализировали
Изменить размер текста:
В Ершовском районе Саратовской области вчера вечером, 28 мая, столкнулись ВАЗ-21043 и Chevrolet Lanos.
- ДТП случилось в 20:10 на 9-м км автодороги Ершов — Чапаевка. 55-летний мужчина за рулем отечественного авто неправильно расположился на трассе и врезался в иномарку, которой управлял 47-летний гражданин, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате аварии пострадал водитель «четверки». Его госпитализировали.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU