Противотуберкулезный диспансер из центра Саратова перенесут в зеленую зону

СЕГОДНЯ 09:11 2019-05-29T09:23:45+03:00

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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин принял решение отселить из центра Саратова противотуберкулезный диспансер, расположенный на улице Вольская, 22, и начать возведение нового здания Областного клинического противотуберкулезного диспансера.

- Уже найдены 35 млн рублей на разработку проектно-сметной документации строительства здания. Это первый этап работ, — сообщает Instagram volodin.saratov.

Диспансер должен быть современным и построенным по самым последним технологиям. Планируется, что он объединит в себе городской и областной. В этом году будет заказан проект. После — начнется поиск финансирования на само строительство. Начало возведения запланировано на следующий год.

Главная задача — предусмотреть оптимальное место для расположения тубдиспансера. Он должен находиться в зеленой зоне, но не в центре города. Чтобы были созданы комфортные условия для тех, кто столкнулся с этим заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU