2019-05-29T09:09:41+03:00
Происшествия

Жительницу Балакова обманули на 38,5 тыс. рублей под предлогом продажи iPhone

Подозреваемую искали почти год
Ольга Муравлёва
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В Балакове полиция вчера, 28 мая, нашла подозреваемую в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

- Заявление о преступлении поступило 29 июня 2018 года. В нем говорится, что четырьмя днями до того в интернете под предлогом продажи iPhone X неизвестный аферист завладел деньгами потерпевшей — 38,5 тыс. рублей. Она перевела их мошенникам через приложение банка, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Почти через год в отдел доставили подозреваемую — жительницу Оренбурга, ранее уже промышлявшую подобным и привлекавшуюся за это.

У нее изъяли похищенные деньги, возбудили дело и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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