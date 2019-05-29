В Ершове байкер без прав попал в ДТП с «Жигулями»
Несовершеннолетнего юношу после осмотра отпустили, а его пассажирку госпитализировали
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В Ершове Саратовской области вчера вечером, 28 мая, столкнулись ВАЗ-2105 и мотоцикл «Вираго».
- ДТП случилось в 19:00 у дома №47в по Мелиоративной улице. 32-летний мужчина за рулем «Жигулей» врезался в мототранспорт, которым управлял 17-летний парень без прав, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
После осмотра байкера отпустили, а его 18-летнюю пассажирку госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU