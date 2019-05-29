В Балакове двое подростков украли велосипед

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-29T08:47:01+03:00

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В Балакове вчера, 28 мая, полиция нашла подозреваемых в краже велосипеда из подъезда.

- Заявление в отдел поступило в тот же вечер. В нем говорилось, что с вечера 26 мая до утра 27-го кто-то украл из парадной дома №12 по проспекту Героев двухколесный транспорт KHS FXT Trail за 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция нашла подозреваемых в воровстве — 17-летнего жителя села Широкий Буерак, ранее уже привлекавшегося по аналогичной статье и 16-летнего парня.

У них забрали велосипед. Возможно, этим делом займется следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU