В Саратове такси врезалось в трамвай
На улице Танкистов в Кировском районе Саратова такси врезалось в трамвай.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на перегоне между улицами Крайняя и Большая Садовая.
Такси врезалось в трамвай в Саратове.
- Такси врезалось в вагон сзади. В трамвае никто не пострадал, а вот водитель и пассажирка легковушки ударились головами в лобовое стекло. Оба не были пристегнуты, — рассказал наш корреспондент с места событий.
Водитель и пассажирка ударились о лобовое стеклоФото: Александр Уриевский
Как стало известно, водитель от госпитализации отказался. 43-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму и повреждение тазобедренного сустава, сотрясение головного мозга. Ее увезли в карете «скорой помощи».
Сотрудники ГИБДД оформляют протокол.
Трамваи маршрута №11 не ходят.
Движение трамваев остановленоФото: Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU