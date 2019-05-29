2019-05-29T08:50:24+03:00
Происшествия

В Саратове такси врезалось в трамвай

Госпитализирована пассажирка [фото]
Екатерина Семенова
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Такси врезалось в трамвай в СаратовеТакси врезалось в трамвай в СаратовеФото: Александр Уриевский
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На улице Танкистов в Кировском районе Саратова такси врезалось в трамвай.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на перегоне между улицами Крайняя и Большая Садовая.

Такси врезалось в трамвай в Саратове.

- Такси врезалось в вагон сзади. В трамвае никто не пострадал, а вот водитель и пассажирка легковушки ударились головами в лобовое стекло. Оба не были пристегнуты, — рассказал наш корреспондент с места событий.

Водитель и пассажирка ударились о лобовое стекло Фото: Александр Уриевский

Водитель и пассажирка ударились о лобовое стеклоФото: Александр Уриевский

Как стало известно, водитель от госпитализации отказался. 43-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму и повреждение тазобедренного сустава, сотрясение головного мозга. Ее увезли в карете «скорой помощи».

Сотрудники ГИБДД оформляют протокол.

Трамваи маршрута №11 не ходят.

Движение трамваев остановлено Фото: Александр Уриевский

Движение трамваев остановленоФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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