В Саратове такси врезалось в трамвай

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-29T08:50:24+03:00

Такси врезалось в трамвай в Саратове Фото: Александр Уриевский

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На улице Танкистов в Кировском районе Саратова такси врезалось в трамвай.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на перегоне между улицами Крайняя и Большая Садовая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/711595" frameborder="0"></iframe> Такси врезалось в трамвай в Саратове.

- Такси врезалось в вагон сзади. В трамвае никто не пострадал, а вот водитель и пассажирка легковушки ударились головами в лобовое стекло. Оба не были пристегнуты, — рассказал наш корреспондент с места событий.

Водитель и пассажирка ударились о лобовое стеклоФото: Александр Уриевский

Как стало известно, водитель от госпитализации отказался. 43-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму и повреждение тазобедренного сустава, сотрясение головного мозга. Ее увезли в карете «скорой помощи».

Сотрудники ГИБДД оформляют протокол.

Трамваи маршрута №11 не ходят.

Движение трамваев остановленоФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU