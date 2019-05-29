Под Шиханами водитель ВАЗа погиб в столкновении с двумя иномарками
Пострадал пассажир «двенадцатой»
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В Вольском районе, на 178-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, столкнулись ВАЗ-21124, Nissan X-Trail и Mercedes-Benz с полуприцепом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась у поворота на Шиханы.
По предварительной версии, 33-летний водитель отечественного авто допустил столкновение с японской иномаркой, которую вел 56-летний мужчина. От удара этот автомобиль врезался в немецкую машину под управлением 42-летнего шофера.
От полученных травм рулевой ВАЗа скончался на месте. Пассажир «двенадцатой» госпитализирован.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU