Под Шиханами водитель ВАЗа погиб в столкновении с двумя иномарками

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-29T08:19:45+03:00

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В Вольском районе, на 178-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, столкнулись ВАЗ-21124, Nissan X-Trail и Mercedes-Benz с полуприцепом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась у поворота на Шиханы.

По предварительной версии, 33-летний водитель отечественного авто допустил столкновение с японской иномаркой, которую вел 56-летний мужчина. От удара этот автомобиль врезался в немецкую машину под управлением 42-летнего шофера.

От полученных травм рулевой ВАЗа скончался на месте. Пассажир «двенадцатой» госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU