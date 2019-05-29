2019-05-29T08:06:27+03:00
Общество

Большая часть саратовцев продолжает жить не по средствам

С начала года население области продолжало тратить заначки и кредиты
Александр Уриевский
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовстат опубликовал статистику по уровню доходов и расходов населения области с начала года.

По предварительным данным, за первые три месяца 2019 года денежные доходы жителей региона оценивались в 140 млрд 346,3 млн рублей, или 19 166,6 рубля в месяц на душу населения.

При этом денежные расходы за тот же период оказались почти на 2,2 млрд рублей больше и составили 142 млрд 585,1 млн рублей.

Как подсчитала «КП-Саратов», месячные расходы жителей области составили 19 473 рубля, т. е. более, чем на 300 рублей превысили доходы.

Саратовстат уточнил, что, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, общая сумма денежных доходов населения увеличилась всего на 3,1%.

При этом согласно данным официальной статистики инфляция с марта 2018 по март 2019 года включительно составила 5,57%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По Геофизической улице в Саратове текут ручьи воды
Арестованы похитители бизнесмена в Калининске
Татьяна Загородняя: Досмотр идущих в школу детей невозможен
В Саратове росгвардейцы нашли парня с наркотиками в телефоне
В Саратове беременную работницу общепита уволили без выходного пособия
У СИЗО на Астраханской улице в Саратове посадили 20 лип
Самые злостные алиментщики Саратова живут в Заводском районе
До полуночи не будет воды на Малой Горной и в Кавказских тупиках
В Саратовской области нашли 120 тонн зараженного подсолнечника
22-летний парень из Базарного Карабулака признался в групповом изнасиловании
У школы на СХИ в Саратове ограбили мужчину
В Саратове задержан интернет-мошенник
Новый Трофимовский мост нарисовали в 3D
Дошкольная Академия Ольги Прозоровой отметила 20-летие
В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду
В Вольске задержан школьник с топором
У пенсионерки в лесу Энгельса рецидивист отобрал сумку
Панков: Володин поддержит уникальные исторические объекты мирового значения
Раненная топором в Вольске школьница остается в тяжелом состоянии
Ночью с Первомайской улицы в Саратове сняли асфальт
В Балакове поймали рецидивиста с самодельными нунчаками
АКРА повысило рейтинг банка «Открытие» до уровня АА-(RU)