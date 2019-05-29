Большая часть саратовцев продолжает жить не по средствам

СЕГОДНЯ 07:24 2019-05-29T08:06:27+03:00

С начала года население области продолжало тратить заначки и кредиты

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Саратовстат опубликовал статистику по уровню доходов и расходов населения области с начала года.

По предварительным данным, за первые три месяца 2019 года денежные доходы жителей региона оценивались в 140 млрд 346,3 млн рублей, или 19 166,6 рубля в месяц на душу населения.

При этом денежные расходы за тот же период оказались почти на 2,2 млрд рублей больше и составили 142 млрд 585,1 млн рублей.

Как подсчитала «КП-Саратов», месячные расходы жителей области составили 19 473 рубля, т. е. более, чем на 300 рублей превысили доходы.

Саратовстат уточнил, что, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, общая сумма денежных доходов населения увеличилась всего на 3,1%.

При этом согласно данным официальной статистики инфляция с марта 2018 по март 2019 года включительно составила 5,57%.

ИСТОЧНИК KP.RU