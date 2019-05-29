В Саратовской области няни согласны на самые низкие зарплаты

СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-29T07:52:10+03:00

Дешевле себя ценят только няни Чувашии, Ульяновска и Кирова

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Руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов рассказал, что цены на услуги нянь в регионе одни из самых низких в ПФО

В ходе личного приема граждан Сомов заявил, что в Саратовской области няни готовы работать за совсем небольшие деньги. В апреле сумма их вознаграждения составила 142,96 рубля за один час. Дешевле ценят свой труд только няни в Чувашии, Кировской и Ульяновской областях.

В среднем по России услуги частных воспитательниц детей оцениваются в 179,07 рубля в час. К примеру, в Пензенской области за это придется заплатить 180,27 рубля, а в Башкортостане — 189,42 рубля.

Сомов отметил, что в Саратовской области такая ситуация должна радовать мам, которые хотят нанять няню для своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU