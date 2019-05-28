На перилах моста в Студгородке Саратова сидит парень

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-28T17:40:53+03:00

Очевидцы переживают, что он может упасть

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Жители Саратова обеспокоены сидящим на мосту парнем.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, неизвестный парень сидит на перилах моста в районе 1-й Дачной, ведущего в сторону Студгородка.

В группе «Саратов онлайн» опубликовано фото, над которым видно, что парень сидит на высоте около 6-8 метров над проезжей частью.

Комментаторы переживают, что он может сорваться и обеспокоены сегодняшним всплеском ЧП в области: нападением школьника с топором на девочку, падением девочки под поезд.

ИСТОЧНИК KP.RU