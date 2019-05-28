Прокуратура контролирует расследование уголовного дела о нападении подростка на школу в Вольске
Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом»
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Прокуратура Саратовской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту нападения подростка на школу.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом».
Напомним, в поселке Большевик Вольска подросток пришел в школу, кинул несколько бутылок с зажигательной смесью и ударил топором по голове девочке. Пострадавшая была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU