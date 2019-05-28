В Жасминном поселке поезд сбил девушку

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-28T17:18:41+03:00

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У поселка Жасминный в Саратове девушка попала под поезд.

Как стало известно «КП-Саратов», происшествие случилось днем 28 мая. Пострадавшую госпитализировали силами врачей «скорой помощи».

При этом ряд саратовских СМИ ссылается на начальника областной службы спасения Юрия Юрина. Однако он в разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» заявил, что его сотрудники не выезжали на происшествие, более того, он не знает ничего о данном случае.

ИСТОЧНИК KP.RU