В Жасминном поселке поезд сбил девушку
Пострадавшую госпитализировали
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У поселка Жасминный в Саратове девушка попала под поезд.
Как стало известно «КП-Саратов», происшествие случилось днем 28 мая. Пострадавшую госпитализировали силами врачей «скорой помощи».
При этом ряд саратовских СМИ ссылается на начальника областной службы спасения Юрия Юрина. Однако он в разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» заявил, что его сотрудники не выезжали на происшествие, более того, он не знает ничего о данном случае.
ИСТОЧНИК KP.RU