2019-05-28T17:07:25+03:00
Общество

Проверяющие высказали претензии к автобусам №11 Саратова

Нарекания вызвало состояние полов и сидений
Марина Новопашина
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Сегодня, 28 мая, сотрудниками МКУ «Транспортное управление» была проведена проверка автобусов 11-го маршрута «Солнечный» — «Музейная площадь».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в ходе проверки 42 машин большой вместимости пять из них оказались в плохом состоянии.

Ревизоры обратили внимание на плачевное состояние полов, обивки сидений и мусор в салонах.

Перевозчику направят требование об устранении нарушений.

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(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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