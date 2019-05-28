Проверяющие высказали претензии к автобусам №11 Саратова
Нарекания вызвало состояние полов и сидений
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Сегодня, 28 мая, сотрудниками МКУ «Транспортное управление» была проведена проверка автобусов 11-го маршрута «Солнечный» — «Музейная площадь».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в ходе проверки 42 машин большой вместимости пять из них оказались в плохом состоянии.
Ревизоры обратили внимание на плачевное состояние полов, обивки сидений и мусор в салонах.
Перевозчику направят требование об устранении нарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU