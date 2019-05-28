Штраф в полмиллиона присудили торговцу немаркированным алкоголем из Ершова
В Ершове осудили 43-летнего местного жителя. Его признали виновным в хранении и продаже немаркированного алкоголя в особо крупном размере.
- В декабре 2018 года сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Саратовской области накрыли мужчину, хранившего спиртное в гараже и магазинах города, через которые и продавал его. Общая стоимость изъятой продукции составила более 1,3 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Во время следствия и на суде гражданин признал свою вину. Его приговорили к полутора годам условно и к двум годам испытательного срока, а также к штрафу в полмиллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU