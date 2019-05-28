В Ленинском районе найден труп бешеной лисы
Ветеринары предпринимают меры для борьбы с заболеванием
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В Ленинском районе Саратова выявлено бешенство.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии области, там нашли труп лисы, больной этим заболеванием.
Специалисты Управления вместе с чиновниками администрации организовали передвижной пункт для вакцинации животных, чтобы предотвратить распространение бешенства.
Всего за 2018 год в области было вакцинировано более 500 тыс. сельскохозяйственных животных, кошек и собак. С начала 2019 года — 137,5 тыс. Для лис разложено 600 тыс. доз приманки с вакциной против бешенства.
ИСТОЧНИК KP.RU