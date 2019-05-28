Школы Саратовской области проверят на безопасность

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-28T16:01:49+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил в кратчайшие сроки проверить безопасность в школах.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, соответствующие указания он дал заместителю председателя правительства Валентине Гречушкиной.

- Возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный предмет — недопустимое нарушение правил безопасности. Поручаю зампреду Валентине Гречушкиной организовать массовую проверку средних образовательных учреждений вплоть до поселковых школ. Срок — неделя. А что касается случая в Вольске, виновные в халатности должны ответить по всей строгости, — заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU