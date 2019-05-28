2019-05-28T16:00:38+03:00
Общество

Панков: Володин особо внимателен к благополучию граждан

Эти вопросы — в приоритете для спикера Госдумы
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Неоднократно говорил об особом отношении спикера думы Вячеслава Володина к проблемам, которые касаются благополучия наших граждан. Эти вопросы для него в приоритете. Потому рассмотрение социальных законов не затягивается. Сегодня на пленарном заседании говорим о тех, кто также нуждается в поддержке — молодых семьях с детьми. Начинать самостоятельную жизнь всегда непросто, особенно, когда нет самого необходимого — крыши над головой. Ситуация с ценами на квартиры вынуждает молодых родителей брать ипотеку, часто испытывать при этом финансовые трудности. И когда мы говорим о помощи таким семьям, нужно предлагать конкретные варианты. Вячеслав Володин сразу переходит от слов к делу, и потому сегодня рассматриваем инициативу, одним из авторов которой он является. Речь идет о выплате 450 тыс. рублей семьям, которые взяли ипотеку. Эти средства граждане могут направить на погашение кредита. Получить деньги можно семье, в которой после 1 января 2019 года родился третий ребенок. Отмечу, что это не только ощутимая финансовая помощь, но и прекрасный повод для родителей задуматься об увеличении своей семьи, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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