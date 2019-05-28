В Ершове мужчина провалился в канализацию и потерял сознание
Его вытащили спасатели
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В Ершове Саратовской области мужчина провалился в колодец.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, пострадавший упал в открытый люк канализации на улице Суворова.
По предварительной версии, мужчина не заметил проема и свалился. Его в бессознательном состоянии обнаружили очевидцы и вызвали спасателей.
Специалисты спустились в колодец и подняли пострадавшего на поверхность. После этого он был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU