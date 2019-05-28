В Ершове мужчина провалился в канализацию и потерял сознание

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-28T15:57:57+03:00

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В Ершове Саратовской области мужчина провалился в колодец.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, пострадавший упал в открытый люк канализации на улице Суворова.

По предварительной версии, мужчина не заметил проема и свалился. Его в бессознательном состоянии обнаружили очевидцы и вызвали спасателей.

Специалисты спустились в колодец и подняли пострадавшего на поверхность. После этого он был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU