2019-05-28T15:09:43+03:00
Общество

Панков: Депутаты сделали все, чтобы помочь аграриям

Закон о залоге земель прошел третье чтение
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Третье чтение прошёл закон о залоге земель. Важная инициатива для всех, кто связан с землёй. А у нас в стране 37 млн граждан — сельские жители. Как правило, к началу сезонных полевых работ аграриям требуются дополнительные средства. Много расходов. И семена нужны, и удобрения, и техника. Как тогда заработать, чтобы и семью прокормить, и на развитие дела хватило? И вот тут земля помогает, даёт аграриям новые возможности. Проработаны три основных направления. Теперь инициатива не предусматривает внесудебное изъятие земель. При передачи земли в залог сохраняются права аграриев на плоды их труда. При оценке земель предложено использовать рыночную стоимость, но по договоренности с банком она может быть оценена и по кадастровой. Страна большая, земля стоит везде по-разному. Несмотря на разногласия по данному проекту, депутаты сделали все, чтобы помочь аграриям в их нелёгком труде, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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