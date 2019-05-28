Водитель не убедился в безопасности при движении задним ходом

СЕГОДНЯ 15:03 2019-05-28T15:05:27+03:00

В Балакове экскаватор насмерть переехал 79-летнюю женщину

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В Балакове Саратовской области экскаватор задавил женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, трагедия произошла на улице Комарова.

В 13:30 напротив дома №135 по улице Комарова 51-летний водитель экскаватора наехал задними колесами на 79-летнюю женщину.

Фото ГИБДД области

По предварительной версии, мужчина не убедился в безопасности движения задним ходом.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU