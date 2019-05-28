Житель Хвалынска выплатил долг по алиментам из страха ареста
Хвалынский районный отдел судебных приставов вел разбирательство по делу неплательщиков алиментов.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, в рамках акции «Судебные приставы-детям» ведутся проверки по выплатам алиментов родителей на содержание несовершеннолетних детей. Неплательщикам могут грозить арест имущества, ограничение в специальном праве на управление транспортным средством и в праве выезда за границу, а также привлечение к административной и уголовной ответственности.
По суду отец двоих детей должен был ежемесячно выплачивать алименты. Однако мужчина делал это нерегулярно. Общий долг составил более 100 тыс. рублей.
Неплательщика привлекли к административной ответственности и оповестили об ограничении применения специального права.
После этого должник нашел денежные средства для выплаты необходимой суммы с исполнительным сбором.
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ИСТОЧНИК KP.RU